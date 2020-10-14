ASUS M570DD: получить преимущество

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Рынок заполнен ноутбуками, которые наделены широкой функциональностью. Спрос на модели, одновременно подходящие для развлечений и трудовых будней, также высокий, особенно если при этом еще и доступная цена. В частности, ASUS M570DD, о котором расскажем в обзоре, предлагается за $700, что не станет критичным для бюджета. Любопытно, чем устройство заинтересует потенциальных покупателей, кроме стильного внешнего вида, начинки AMD в сочетании с NVIDIA, а также емкого хранилища.
Технические характеристики
Дизайн
Корпус ноутбука выглядит очень стильно, несмотря на основной черный цвет. Привлекают внимание вертикальная и горизонтальная шлифовка, а также на фоне отделки логотип, подсвечивающийся голубым на крышке, и окантовка по периметру, выполненная в том же тоне. Рамки по периметру дисплея сделаны не слишком узкими, а зона клавиатуры – достаточно просторной. Раскрывается лэптоп в меру туго, да и крышка при этом не раскачивается.
Панели ASUS M570DD выполнены матовыми, поэтому практически не накапливают отпечатков пальцев. Сборка не вызывает нареканий. Детали корпуса стыкованы без зазоров, скрипов в процессе эксплуатации нет. Конструкция – из пластика, прогнуть крышку можно лишь при заметном усилии. Что касается мобильности, то размеры устройства 375х256х22 мм и вес 1.9 кг полностью к этому располагают. Девайс можно с комфортом использовать в поездках, не говоря об обычном размещении на рабочем столе.
Дисплей, звук, веб-камера
В ноутбуке установлен 15.6-дюймовый экран с разрешением 1920х1080 пикселей и отличным цветовым охватом в sRGB 100%. Благодаря IPS-матрице дисплей гарантирует хорошую цветопередачу и широкую обзорность. Для оптимизации картинки программными средствами здесь предусмотрена поддержка ASUS Splendid. За счет этого можно комфортно работать как с текстовыми документами, так и просматривать видео, фотографии. Яркость дисплея держится на среднем уровне, поэтому для помещения она больше подходит, чем для использования на улице в яркую погоду. С помощью матового покрытия просмотру контента с экрана не помешают блики.
Аудиосистема лэптопа состоит из двух стереодинамиков, выводящих звучание без искажений. Сбалансировать звук помогает технология ASUS AudioWizard, повысить его качество – SonicMaster. Что касается громкости, то ее хватает для небольшого помещения. Недостаток глубины при воспроизведении медиаконтента всегда можно компенсировать за счет подключенной гарнитуры или внешних колонок.
Для видеосвязи в ASUS M570DD предусмотрена веб-камера с довольно низким разрешением 0.3 Мп. С ней не стоит рассчитывать на четкие снимки, хотя особо присматриваться к изображенному не придется.
Клавиатура и тачпад
Клавиатурный блок ноутбука получился полноразмерным, с дополнительным цифровым блоком и довольно четкой контрастной маркировкой. Основные клавиши сделаны относительно крупными, а у нампада – чуть сжатыми. Впрочем, на удобстве это не сказалось, числа вводятся быстро, ошибочные нажатия сведены к минимуму. Клавиатура порадует оптимальной глубиной хода, а также хорошей отдачей и стандартной раскладкой. Единственное, здесь нет подсветки, которая помогла бы в темное время суток. Она доступна опционально.
Тачпад находится под клавишей пробела. Он быстро реагирует на касания, позволяя выполнять мультитач-жесты (прокрутку, изменение масштаба). Пальцы хорошо скользят по сенсорной поверхности, поэтому управление курсором не приводит к дискомфорту. Если необходимо вызвать подменю, можно воспользоваться одной из мышиных клавиш (обе скрыты зоной тачпада). Встроенного сканера отпечатка пальца в данной модификации не предусмотрено – лишь опция.
Производительность
ASUS M570DD-E4065 (90NB0PK1-M00820) продается без заранее предустановленной операционной системы, что дает возможность выбрать, например, Windows или Linux на свое усмотрение. Начинка построена на основе процессора AMD Ryzen 5 3500U, который обладает четырьмя ядрами и частотой 2100-3700 МГц. Кэш-память третьего уровня имеет объем 4 МБ. Чип способен обеспечить производительность среднего уровня, а также неплохую скорость работы в офисных или мультимедийных вычислениях.
Помимо встроенной видеокарты AMD Radeon RX Vega 8, в графической подсистеме предусмотрен дискретный ускоритель от NVIDIA. Интегрированная графика справляется с простыми задачами (веб-серфинг, текстовые редакторы), выводит изображение на дисплей, тогда как на NVIDIA GeForce GTX 1050 следует полагаться при запуске многих игр, просмотре видео в высоком качестве. GPU имеет 2 ГБ видеопамяти GDDR5, поддерживает DirectX 12_1, а также использует в работе 640 унифицированных потоков. С помощью дискретного видеоускорителя без проблем можно поиграть в Star Wars Jedi Fallen Order или Call of Duty Modern Warfare 2019 на medium-настройках и разрешении 1920х1080 пикселей. При этом количество fps не будет слишком высоким (около 30-35). В то же время League of Legends пойдет на ultra и с частотой свыше 100 кадров в секунду.
Начинка продумана и по части двух других важных компонентов. Так, в ноутбуке предусмотрено 8 ГБ ОЗУ DDR4-2400 МГц, что гарантирует слаженную и быструю работу системы даже при параллельном запуске нескольких приложений и не менее десятка открытых вкладок в браузере. Что касается вместимости хранилища, то терабайта на жестком диске и 256 ГБ на SSD более чем достаточно для рабочих файлов и мультимедийных коллекций.
Порты и коммуникации
Разъемы распределяются в ноутбуке по боковым торцам, правда, неравномерно. Большая часть находится справа, где можно увидеть кардридер microSD, сетевой порт RJ-45, видеовыход HDMI, USB 3.1 и USB Type-C, а также гнездо для подзарядки. Если подключить к лэптопу сразу несколько устройств, то вряд ли это будет удобным для правши.
Левая грань занята парой USB 2.0, комбинированным аудиоразъемом и слотом для замка Кенсингтона.
Что касается беспроводных коммуникаций, то они стандартные: двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac и Bluetooth 4.2.
Батарея и нагрев
Автономную работу обеспечивает 3-ячеечная литий-ионная батарея емкостью 48 Втч. С ней ASUS M570DD-E4065 в состоянии отработать порядка 8-9 часов в сбалансированном режиме, около 10 часов – при просмотре видео с выключенными беспроводными модулями. Конечно, под нагрузкой, например, в играх, заряд АКБ израсходуется очень быстро, максимум за 60-90 минут. С поддержкой технологии ускоренной зарядки 60% восстановится уже спустя 49 минут
Во время работы корпус ноутбука может нагреваться. Однако температурных значений, вызывающих дискомфорт пользователю, он не достигает. В частности, верх корпуса остается прохладным. Важную роль при этом исполняет система IceCool, благодаря которой внутренние компоненты грамотно располагаются внутри: вдали от рук пользователя.
Заключение
Ноутбук ASUS M570DD – конкурентоспособный игрок на рынке, выполненный в стильном дизайне. Благодаря начинке на основе четырехъядерного чипа, дискретной графики NVIDIA и 8 ГБ ОЗУ он успешно справится с мультимедийными задачами, различными вычислениями в офисных приложениях. При стоимости $700 лэптоп оснащается IPS-дисплеем, емким хранилищем, неплохой акустикой, а также необходимыми для подключения внешних устройств портами. Не подводят в работе аккумуляторная батарея, обеспечивающая автономность около 9-10 часов, и клавиатура, которая дополняется нампадом и не вызывает усталости при длительной печати.
Субъективно не понравилось расположение портов с преобладанием их справа. Еще жаль, что в рассмотренной модификации отсутствует подсветка клавиш и сканер отпечатка пальца. С такими бонусами еще больше конкурентов в данной ценовой категории остались бы позади. Впрочем, и без этого ноутбук имеет свои преимущества.
Автор: Татьяна Кравец
Дата: 22.01.2020
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